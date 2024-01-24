Россиянин дважды пытался украсть деньги из банкомата и попал на видео

В Курске арестовали мужчину, пытавшегося два раза украсть деньги из банкомата

Житель Курска дважды пытался украсть деньги из банкомата и попался полицейским. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД России и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина с инструментом в руках проверяет ящики стола одного из работников банка, после чего скрывается с места преступления. Позже он пытается проникнуть в помещение с банкоматами с помощью инструмента для резки металла.

Как сообщает ведомство, в первый раз 37-летний злоумышленник взломал окно отверткой и попал внутрь банка в ночное время. После этого в здании сработала сигнализация и ему пришлось скрыться, забрав с собой ноутбук. Через несколько дней мужчина решил завершить задуманное, однако, когда сигнализация в очередной раз сработала, сбежал, прихватив второй ноутбук.

Спустя время злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Похищенные им ноутбуки изъяты для передачи в банк.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат с миллионами рублей.