Россия рекордно нарастила вывоз одного вида агропродукции

«Агроэкспорт»: Россия вывезла рекордные 2,9 миллиона тонн гороха в 2023 году

По итогам 2023 года поставки российского гороха за границу составили рекордные 2,9 миллиона тонн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Агроэкспорта».

Главным покупателем этого вида российской агропродукции стал Китай, в эту страну было отправлено более 1 миллиона тонн гороха. То, что Россия нарастила вывоз поставок, было связано с открытием местного рынка для отечественной зернобобовой культуры в конце 2022 года.

На втором месте среди стран — импортеров российского гороха оказалась Испания, а тройку лидеров замкнула Турция, уточнили в организации. В целом поставки за границу за 12 месяцев выросли в 2,6 раза, заключили в «Агроэкспорте».

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило, что по итогам 2023 года доходы российских агроэкспортеров от продажи зерновых культур в Китай выросли в 3,7 раза в сравнении с уровнем 2022-го. В денежном выражении показатель увеличился почти до 325 миллионов долларов. Главным драйвером роста выступили поставки ячменя.