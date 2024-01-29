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16:23, 29 января 2024Экономика

Россия в разы увеличила ввоз китайских автомобилей

Импорт китайских автомобилей в Россию в 2023 году вырос на 258 %

Фото: Reuters

В 2023 году импорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 258 процентов. Об увеличившемся в разы объеме поставок со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает РБК.

В 2022 году Россия приобрела в КНР наземного транспорта на 6,28 миллиарда долларов. За год объемы отгрузок выросли до 22,52 миллиарда долларов. При этом лидером остались поставки оборудования и механических устройств. Закупки увеличились на 50,4 процента, с 16,78 до 25,24 миллиарда долларов. Закупки инструментов и аппаратов выросли на 51,3 процента, до 2,89 миллиарда долларов.

Всего за 12 месяцев Китай поставил в Россию товаров на 110,97 миллиарда долларов. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 46,9 процента.

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За прошедший год суммарный экспорт собранных в Китае автомобилей увеличился на 57,9 процента в годовом выражении. КНР поставила за рубеж 4,91 миллиона машин — по годовым объемам страна может впервые в истории стать мировым лидером, заявили заместитель министра промышленности и информатизации азиатской страны Синь Гобинь.

Увеличению экспорта транспортных средств соседней стране во многом помогла Россия. По итогам января-мая 2023 года в РФ ввезли в общей сложности 287 тысяч машин из КНР. По этому показателю Россия стала главным партнером Китая. При этом за весь 2022 год Россия приобрела у Китая лишь 162 тысячи автомобилей.

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      Вячеслав Агапов
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