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15:26, 29 января 2024Россия

Россиян поздравили с годовщиной снятия блокады Ленинграда фото с видом Лондона

Петербуржцев поздравили с годовщиной снятия блокады Ленинграда снимком Лондона
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости

Северо-Западное управление Россельхознадзора поздравило жителей с годовщиной снятия блокады Ленинграда фотографией с видом на Лондон. Об этом сообщило издание «Подъем».

По сведениям иточника, на снимок в посте местного управления обратили внимание в соцсетях.

В пресс-службе регионального ведомства «Подъему» объяснили, что фото Лондона попало в подборку, которую использовали сотрудники.

«Выбирая фотосопровождение для поста, сотрудники обратились к тематической фотоподборке, собранной из фотобанков информационных агентств. Одной из фотографий оказалось фото Лондона 1941 года, ошибочно добавленное в данную подборку. Из-за технической ошибки сотрудником при публикации поста был выбран данный файл, вместо того, который планировался к размещению», — отметили в управлении, подчеркнув, что такое отношение к работе недопустимо.

Сообщение в паблике во «ВКонтакте» было исправлено, а снимок заменен на верный. Северо-Западное управление Россельхознадзора принесло извинение всем гражданам, которых оскорбила и задела ошибка.

27 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошел праздничный салют.

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      Анна Щербакова
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