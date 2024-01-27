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23:13, 27 января 2024Россия

В Петербурге в годовщину снятия блокады запустили праздничный салют

В Петербурге в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошел праздничный салют
СюжетНаселение России:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Праздничный салют в честь 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошел в Санкт-Петербурге 27 января. Его запустили над Петропавловской крепостью, тысячи фейерверков сопровождали 30 залпов расчетов Михайловской военной артиллерийской академии, сообщили в пресс-службе ЗВО, передает ТАСС.

«Традиционно каждый залп был поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города», — добавили в пресс-службе ЗВО.

В День снятия блокады 80 лет назад салют сопроводили 24 залпа из 324 орудий на Марсовом поле, набережных Невы и на боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда — стремление нацистов истребить целый город — стала беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма. Он пообещал, что Россия продолжит расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

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      Александра Синицына
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