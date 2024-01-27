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18:27, 27 января 2024Россия

Путин пообещал продолжить расследование нацистских преступлений

Путин: Россия продолжит расследовать нацистские преступления в годы войны
СюжетНаселение России:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия продолжит расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны, пообещал президент Владимир Путин. Слова главы государства приводит ТАСС.

Решение нацистов истребить целый город было беспрецедентным по масштабу жестокости и цинизма. Данные о преступлениях немецких солдат были получены в ходе исследований авторитетных историков и ученых, подтверждены документально и доказаны в суде, подчеркнул президент.

«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более одного миллиона ленинградцев — подчеркну, именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», — добавил Путин.

В ходе открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны — президент заявил, что преступления гитлеровцев являются карательными акциями и не имеют срока давности. Глава государства добавил, что нацисты совершали преступления не на полях сражений, а проводили масштабные карательные акции, «поставив смерть на поток» в концлагерях, гетто и тюрьмах.

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