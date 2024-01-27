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17:26, 27 января 2024Россия

Путин высказался о преступлениях нацистов

Президент России Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Преступления нацистов не имеют срока давности и являются карательными акциями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников — тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», — отметил президент.

Путин добавил, что преступления нацистов были совершены не на полях сражений, а являлись карательными акциями.

Ранее 27 января Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Санкт-Петербурге. Глава государства преклонил колено у памятника и поднес к его основанию перевязанный траурной лентой букет красных роз.

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      Нина Ташевская
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