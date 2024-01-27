Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 27 января 2024Россия

Путин возложил цветы к монументу в Санкт-Петербурге

Президент Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Фото: Константин Завражин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства преклонил колено у памятника и возложил к его основанию перевязанный траурной лентой букет красных роз.

Плацдарм на левом берегу Невы стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. На этом месте 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии переправился на берег и выбил немецкие войска с их позиций. Сражение за территории продолжались до 1943 года.

Материалы по теме:
Город-герой Москва. Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
Город-герой Москва.Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
9 октября 2021
Города-герои: как они появились и почему важно о них помнить
Города-герои:как они появились и почему важно о них помнить
7 октября 2021

В 1972 году на месте боев открыли памятник «Рубежный камень», на котором высечены строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что Владимир Путин целенаправленно проводит политику сохранения и защиты памяти народа. Наша память — не только тема для юбилейных дат, она пронизывает каждый год, каждый день жизни нашей страны, подчеркнула парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США раскрыли детали гарантий безопасности для Украины. Москва называла их опасными

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Мария Захарова прокомментировала отказ Индонезии впустить Галкина

      Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма

      Пилота разбившегося в Афганистане самолета поместили в реанимацию

      В Госдуме высказались о решении Таиланда депортировать участников группы «Би-2»

      Россиян предостерегли от некоторых действий при головной боли

      Путин возложил цветы к монументу в Санкт-Петербурге

      В Кремле заявили о создании альтернативы мировой финансовой системе

      Суд наложил арест на пенсионные накопления матери Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше