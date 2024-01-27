Путин возложил цветы к монументу в Санкт-Петербурге

Президент Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства преклонил колено у памятника и возложил к его основанию перевязанный траурной лентой букет красных роз.

Плацдарм на левом берегу Невы стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. На этом месте 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии переправился на берег и выбил немецкие войска с их позиций. Сражение за территории продолжались до 1943 года.

В 1972 году на месте боев открыли памятник «Рубежный камень», на котором высечены строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что Владимир Путин целенаправленно проводит политику сохранения и защиты памяти народа. Наша память — не только тема для юбилейных дат, она пронизывает каждый год, каждый день жизни нашей страны, подчеркнула парламентарий.