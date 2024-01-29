Россиянам назвали способ борьбы с гололедом у подъездов

Эксперт Васьльев: для борьбы с гололедом наиболее эффективны бишофит и соль

Крыльцо у подъезда или землю у частного дома от гололеда лучше всего обрабатывать бишофитом или солью. Об этом россиянами рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев. Его слова приводит Life.

По слова собеседника издания, самым популярным абразивным материалом является песок. Он недорогой и не застревает в подошве, как более крупная гранитная или мраморная крошка. При этом возле частного дома использовать его эксперт не советует — песок может забить дренажную систему.

Посыпать дорожки и подход к дому лучше более крупной фракцией. Из химических реагентов предпочтение лучше всего отдать бишофиту. Это вещество на основе хлорида магния, которое при хорошей эффективности не наносит сильного вреда окружающей среде. Также можно использовать обычную поваренную соль. Однако она удобна при несильных морозах — при температуре ниже минус семи градусов Цельсия эффективность соли сильно снижается.

Проблему с обледенением крыльца также можно решить, постелив на входе специальный нескользящий резиновый коврик. Это относительно недорогое решение, которое обеспечит сцепление с любой обувной подошвой, а также поможет сохранить дом в чистоте.

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