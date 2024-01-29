Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:11, 29 января 2024Экономика

Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

«Известия»: самыми высокооплачиваемыми станут связанные с биологией профессии

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Наиболее высокооплачиваемыми профессиями на российском рынке в 2024 году станут сферы, связанные с биологией. Речь идет о биотехнических и химико-технических специальностях, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Его слова приводит газета «Известия».

Эксперт уточнил, что в настоящее время популярность набирают такие направления, как телемедицина и применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах и операциях.

По его словам, эти профессии будут не только самыми востребованными на российском рынке, но и наиболее высокооплачиваемыми. Самые передовые технологии и инновации в среднесрочной перспективе будут находиться в сферах «биотеха и химтеха», заключил Ветерков.

В начале мая аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) включили в число самых востребованных профессий сферы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). В ближайшие пять лет, по мнению экспертов, большой популярностью у работодателей будут пользоваться специалисты по машинному обучению и робототехнике, а также инженеры по электротехнологиям и специалисты по цифровой трансформации.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

      В российском регионе устроили рейд на мигрантов с применением новой тактики

      Росгвардейцы уничтожили бойцов ВСУ на запорожском направлении с помощью дронов

      Россиянам назвали дешевые и надежные подержанные авто

      На Украине заявили о потере части суверенитета

      Посол Украины заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по Приднестровью

      Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

      Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

      Правительство поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше