Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

«Известия»: самыми высокооплачиваемыми станут связанные с биологией профессии

Наиболее высокооплачиваемыми профессиями на российском рынке в 2024 году станут сферы, связанные с биологией. Речь идет о биотехнических и химико-технических специальностях, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Его слова приводит газета «Известия».

Эксперт уточнил, что в настоящее время популярность набирают такие направления, как телемедицина и применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах и операциях.

По его словам, эти профессии будут не только самыми востребованными на российском рынке, но и наиболее высокооплачиваемыми. Самые передовые технологии и инновации в среднесрочной перспективе будут находиться в сферах «биотеха и химтеха», заключил Ветерков.

В начале мая аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) включили в число самых востребованных профессий сферы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). В ближайшие пять лет, по мнению экспертов, большой популярностью у работодателей будут пользоваться специалисты по машинному обучению и робототехнике, а также инженеры по электротехнологиям и специалисты по цифровой трансформации.