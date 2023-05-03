Названы 10 самых востребованных профессий в мире в ближайшие пять лет

ВЭФ: в ближайшие пять лет на рынке будут востребованы профессии, связанные с развитием ИИ

Нейросети сильно изменят мировой рынок труда в ближайшие пять лет, отметили в исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием «Будущие профессии».

Благодаря появлению инструментов вроде ChatGPT и Midjourney (нейросеть, создающая изображения по описанию) список из 10 перспективных профессий возглавят специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению. Также среди востребованных специалистов будущего назвали менеджеров по устойчивому развитию, бизнес-аналитиков, экспертов в сфере информационной безопасности и специалистов в области финтеха.

Помимо них, рынок труда будет нуждаться в дата-аналитиках и дата-инженерах, специалистах по робототехнике, инженерах по электротехнологиям, операторах сельскохозяйственного оборудования и специалистах по цифровой трансформации.

Вместе с тем развитие ИИ и технологий приведет к сокращению рабочих мест среди офисных работников, сотрудников почты, кассиров, операторов ввода данных, секретарей. Под угрозой также окажутся бухгалтеры, чиновники, статистики, финансовые и страховые работники, а также коммивояжеры и смежные профессии, отметили эксперты ВЭФ.

Аналитики основывались на опросе 803 крупнейших работодателей из 27 отраслей экономики по всему миру, на которых работают более 11 миллионов человек. По их прогнозам, цифровизация приведет к появлению 69 миллионов новых рабочих мест, но при этом оно лишит работы 83 миллионов соискателей.

Из-за развития ИИ работу потеряют даже некоторые айтишники — те, что выполняют простые операции. Сильнее всего нейросети повлияют на рынок труда Индии. Из-за аналогичных ChatGPT сервисов в стране могут сократить пять миллионов человек. Уже сейчас крупные фирмы ищут специалистов с навыками работы с ИИ, чтобы тот выполнял рутинные операции за людей. Поэтому многие программисты начального уровня стали переживать, что скоро лишатся работы.