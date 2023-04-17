Миллионам индийцев предсказали потерю работы из-за ChatGPT

Bloomberg: из-за развития ChatGPT в Индии могут потерять работу 5 млн программистов

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в программировании сильнее всего пошатнет рынок труда Индии. Из-за аналогичных ChatGPT сервисов в стране могут потерять работу пять миллионов человек, сообщает Bloomberg.

Еще недавно в индийской IT-отрасли был такой сильный кадровый голод, что индийские аутсорсинговые фирмы, обслуживающие банки с Уолл-стрит, компании из Силиконовой долины, а также крупные международные компании, брали на работу людей без опыта. Их обучали базовым навыкам программирования, чтобы справиться с нехваткой специалистов.

С появлением ChatGPT и аналогичных сервисов ситуация изменилась: крупные фирмы ищут специалистов с навыками работы с этими технологиями, чтобы те выполняли рутинные операции за людей. Поэтому многие работники стали переживать, что ИИ может лишить их работы. Некоторые вакансии программистов начального уровня могут исчезнуть уже в ближайшие пять лет, предсказывает студентка инженерного факультета из Бангалора Шраддха Кулкарни.

Профессор Индийского института науки Ядати Нарахари призвал не переживать, что ИИ оставит программистов без работы. По его словам, для многих IT-специалистов откроются возможности по разработке систем, которые будут конкурировать с GPT-моделями OpenAI.

Влиянием ИИ на глобальный рынок труда обеспокоены по всему миру. Так, аналитики американского банка Goldman Sachs подсчитали, что новые сервисы и приложения подобные ChatGPT могут оставить без работы около 300 миллионов человек. Две трети рабочих мест в США и Европе можно было бы автоматизировать хотя бы в некоторой степени. При этом эксперты напомнили, что технологический прогресс не только сокращает рабочие места, но и создает новые.

Ученые из Южной Кореи тем временем выяснили, что среди профессий, которые рискуют исчезнуть из-за развития ИИ, окажутся финансовые консультанты и инвесторы. По их словам, вскоре программы смогут торговать на фондовых рынках самостоятельно. Уже сейчас авторам исследования удалось научить бота создавать диверсифицированные и доходные портфели.