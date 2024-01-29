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12:07, 29 января 2024Путешествия

Россияне массово устремились в республику бывшего СССР

РИА Новости: турпоток из России в Узбекистан вырос на 25,8 процента в 2023 году

Фото: Zafar Khalilov / Globallookpress.com

Турпоток из России в Узбекистан вырос на 25,8 процента в 2023 году. О том, что отечественные туристы массово устремились в эту республику бывшего СССР, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по статистике Узбекистана.

Уточняется, что в 2023 году страну посетили 714,2 тысячи россиян, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567,7 тысячи. Кроме того, в агентстве отметили, что в 2023 году общий поток иностранных туристов в Узбекистан вырос на 27 процентов — до 6,6 миллиона человек.

Ранее россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой. В списке оказались Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан. Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» уточнили, что в этой стране СНГ весна начинается уже в феврале.

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      Марина Черняк
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