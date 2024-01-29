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10:28, 29 января 2024Путешествия

Россияне превзошли иностранцев по поездкам в Монголию

Россия заняла первое место по объему турпотока в Монголию в 2023 году

Фото: Bolatbek Gabiden / Unsplash

Россия заняла первое место среди других стран мира по объему туристического потока в Монголию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального комитета статистики страны.

В 2023 году Монголию посетили 594 тысячи иностранных туристов, и почти 40 процентов из них составили россияне. Подчеркивается, что по поездкам в соседнюю страну российские путешественники значительно превзошли представителей Китая и Южной Кореи. В целом турпоток в Монголию за минувший год вырос в 2,1 раза или на 307,7 тысячи человек.

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Уточняется, что в отличие от других иностранцев россияне предпочитают активный отдых семьями или небольшими группами, ездят по стране на собственных машинах. Кроме того, многие путешественники прилетают в Монголию транзитом во время туров в Юго-Восточную Азию. Часто жители Сибири и Дальнего Востока летают через столицу страны Улан-Батор в Турцию и Германию.

Один российский турист, побывавший в Монголии, рассказал, что в стране сохраняются традиции многомужества. Он выяснил, что этот тип отношений отличается от многоженства и возникает вынужденно в сложных условиях жизни.

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      Мария Борисова
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