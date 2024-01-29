Россияне устроили драку у бара «Руки вверх!» и остались незамеченными полицией

В Ульяновске десятки молодых людей устроили массовую драку у бара

В Ульяновске десятки молодых людей устроили массовую драку у бара «Руки вверх!» и остались незамеченными полицией. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, россияне устроили потасовку на Московском шоссе. На видеокадрах, распространившихся в соцсетях, видно, что пять-шесть человек пострадали больше остальных — после драки они лежали на снегу.

Как выяснила Baza, сотрудники правоохранительных органов узнали о конфликте из местного Telegram-канала, куда выложили видео с дракой. Когда оперативники прибыли на место, там уже никого не было.

Ранее сообщалось, что между посетительницами бара в центре Москвы произошла массовая драка. Одна из зачинщиц схватила за волосы девушку из другой компании прямо на танцполе. Когда их пыталась разнять другая гостья заведения, то получила травмы лица и глаз. Потасовку смогли пресечь сотрудники Росгвардии — они увезли всех девушек в участок.