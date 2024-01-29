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14:36, 29 января 2024Россия

Россиянин избил подростка и пригрозил отрезать ему голову из-за внешнего вида

В Пермском крае пьяный мужчина избил 16-летнего подростка из-за внешнего вида

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Березниках Пермского края пьяный мужчина избил возле магазина 16-летнего подростка из-за непонравившегося ему внешнего вида. Об этом рассказала мать мальчика, ее пост опубликовал паблик «Березники 59» в соцсети «ВКонтакте».

Как утверждает россиянка, вечером 28 января ее сын собирался зайти в магазин, однако на входе к нему подошел нетрезвый местный житель и со словами «ты чо **** [гомосексуалист], чо ты ходишь в таком виде» начал хватать ребенка за куртку, заявив, что ее надо застегивать. В результате между ними началась перепалка, в ходе которой мужчина ударил подростка по лицу, а когда тот упал на землю, продолжил бить ногами.

После этого нападавший пригрозил, что отрежет подростку голову, если тот выложит фото в соцсети, добавила мать мальчика. Она подчеркнула, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Женщина написала заявление в полицию.

В свою очередь, Следственный комитет Пермского края сообщил в Telegram, что сотрудники ведомства начали проверку информации об избиении мальчика. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Серпухове подростки толпой избили 17-летнего студента, фанатеющего от аниме, из-за внешнего вида. Конфликт попал на видео. На записи видно, как школьники хватают жертву за руки и трогают его волосы. Когда молодой человек их обматерил, они начали его избивать.

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      Константин Лысяков
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