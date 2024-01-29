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19:55, 29 января 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в пару на глазах их детей из-за ссоры трехлетней давности

В Башкирии мужчина расстрелял семью из травмата после ссоры трехлетней давности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мужчина несколько раз выстрелил в пару из Башкирии на глазах их детей из-за ссоры трехлетней давности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, потерпевшие вместе с двумя детьми проживают в селе Шингак-Куле Чишминского района. В 2021 году отец семейства поссорился с соседом по дому, после чего последний затаил обиду. Накануне сосед прислал мужчине сообщение с обвинением в поджоге дома, которого не было, а на следующий день — вместе со своим знакомым из Уфы вломился в жилище к семье.

В тот же момент житель Уфы несколько раз выстрелил из травматического оружия в хозяев дома прямо на глазах их детей. Потерпевших госпитализировали.

Ранее в Челябинске неизвестные 20 раз выстрелили в чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого из травматического оружия во время пробежки.

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      Олеся Мицкевич
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