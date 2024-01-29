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20:05, 29 января 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за расправу над знакомым из-за отказа дать денег в долг

В Подмосковье арестовали жителя, обвиняемого в убийстве знакомого из-за денег

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Химках Московской области арестовали 22-летнего молодого человека по обвинению в расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 30 декабря 2023 года фигурант пришел к знакомому домой в городском округе Долгопрудный и стал просить деньги в долг, однако получил отказ. После этого между молодыми людьми произошел конфликт.

В результате фигурант нанес знакомому не менее 16 ударов ножом в грудь, а затем похитил его банковскую карту и скрылся с места преступления. Тело обнаружил брат потерпевшего.

Полицейские нашли и задержали фигуранта в Пермском крае, оттуда он был доставлен на допрос. Выяснилось, что деньги с карты знакомого обвиняемый перевел на счет букмекерской конторы.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы арестовал 26-летнего местного жителя, который устроил в ресторане поножовщину.

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      Анна Габай
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