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10:01, 29 января 2024Силовые структуры

Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

В Петербурге девушку изнасиловали после посещения бара

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге девушку изнасиловали после посещения бара. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, потерпевшая с подругой отдыхала в заведении на Лиговском проспекте. Они познакомились с мужчиной и поехали к нему в гости. Тот воспользовался нетрезвым состоянием девушки и надругался над ней в квартире.

Подруги смогли уйти из дома и уехать на такси. Россиянка предполагает, что мужчина специально напоил ее. Она уже написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру к местной жительнице и попытался ее изнасиловать.

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      Екатерина Кашурникова
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