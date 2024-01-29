Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

В Петербурге девушку изнасиловали после посещения бара

В Петербурге девушку изнасиловали после посещения бара. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, потерпевшая с подругой отдыхала в заведении на Лиговском проспекте. Они познакомились с мужчиной и поехали к нему в гости. Тот воспользовался нетрезвым состоянием девушки и надругался над ней в квартире.

Подруги смогли уйти из дома и уехать на такси. Россиянка предполагает, что мужчина специально напоил ее. Она уже написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру к местной жительнице и попытался ее изнасиловать.