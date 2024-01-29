Россиянку уволили за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим

В Иркутске уволили начальницу почты за отказ отправлять окопные свечи военным

Начальницу почты в Иркутске уволили за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим. Об этом сообщили в Telegram-канале «Народный фронт — Иркутская область».

Жены и родители мобилизованных россиян передали 15 коробок для отправки в зону боевых действий в отделение почты на улице Розы Люксембург.

Оператор не стала их принимать из-за того, что помещение почты для этого не предназначено. Отделение почты № 53 расположено в жилой пятиэтажке и, судя по фото, ограничено по площади.

Родственники бойцов забрали и увезли посылки в другое отделение почты, где их приняли. А после этого отправили жалобу на действия сотрудницы в Народный фронт. Те, в свою очередь, обратились к руководству почтовой службы в Иркутской области.

После проверки начальницу почты отстранили от обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Миассе Челябинской области дочь бойца спецоперации единственная в классе осталась без подарка на Новый год.