Россиянку уволили за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим
Начальницу почты в Иркутске уволили за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим. Об этом сообщили в Telegram-канале «Народный фронт — Иркутская область».
Жены и родители мобилизованных россиян передали 15 коробок для отправки в зону боевых действий в отделение почты на улице Розы Люксембург.
Оператор не стала их принимать из-за того, что помещение почты для этого не предназначено. Отделение почты № 53 расположено в жилой пятиэтажке и, судя по фото, ограничено по площади.
Родственники бойцов забрали и увезли посылки в другое отделение почты, где их приняли. А после этого отправили жалобу на действия сотрудницы в Народный фронт. Те, в свою очередь, обратились к руководству почтовой службы в Иркутской области.
После проверки начальницу почты отстранили от обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Миассе Челябинской области дочь бойца спецоперации единственная в классе осталась без подарка на Новый год.