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20:05, 29 января 2024Наука и техника

Российская ПМ-82 завершила дальний поход

БФ России: плавмастерская ПМ-82 завершила дальний поход

Кадр: Минобороны России

Плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота (БФ) России завершила дальний поход. Об этом сообщает ТАСС.

В походе плавмастерская была полгода и прошла более 12 тысяч морских миль, заходя в порты иностранных государств.

«Экипаж ПМ-82 обеспечивал техническую готовность кораблей и судов постоянного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в регионе Средиземноморья», — заявили в пресс-службе БФ.

Отмечается, что ПМ-82 вернулась из похода в технически исправном состоянии и готовой после пополнения необходимых запасов продолжить выполнение поставленных задач.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве заявили, что огневую мощь больших десантных кораблей Военно-морского флота России увеличат за счет дронов «Орлан-10» и ZALA.

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      Иван Потапов
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