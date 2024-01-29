Российская ПМ-82 завершила дальний поход

БФ России: плавмастерская ПМ-82 завершила дальний поход

Плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота (БФ) России завершила дальний поход. Об этом сообщает ТАСС.

В походе плавмастерская была полгода и прошла более 12 тысяч морских миль, заходя в порты иностранных государств.

«Экипаж ПМ-82 обеспечивал техническую готовность кораблей и судов постоянного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в регионе Средиземноморья», — заявили в пресс-службе БФ.

Отмечается, что ПМ-82 вернулась из похода в технически исправном состоянии и готовой после пополнения необходимых запасов продолжить выполнение поставленных задач.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве заявили, что огневую мощь больших десантных кораблей Военно-морского флота России увеличат за счет дронов «Орлан-10» и ZALA.