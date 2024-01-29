Российские системы ПВО за сутки уничтожили 34 беспилотника ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских беспилотников в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 34 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка, Марфополь, Пологи, Раденск и Алешки.

Системы ПВО помимо украинских дронов уничтожили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.