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13:21, 29 января 2024Россия

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 34 беспилотника ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских беспилотников в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 34 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка, Марфополь, Пологи, Раденск и Алешки.

Системы ПВО помимо украинских дронов уничтожили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

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