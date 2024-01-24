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07:41, 24 января 2024Россия

Минобороны заявило об перехвате четырех беспилотников над Орловской областью

Минобороны: средства ПВО перехватили четыре беспилотника над Орловской областью

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника в небе над Орловской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа перехватили утром в среду, 24 января. Министерство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Орловскую область ранее сообщил ее губернатор Андрей Клычков. По его данным, беспилотники были перехвачены в Железнодорожном и Северном районах — туда стянули сотрудников оперативных служб. При попытке атаки никто не пострадал, сказал глава области, призвав жителей сохранять спокойствие.

В ночь на среду, 24 января, беспилотник также сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Цель была поражена в Валуйском городском округе. Разрушений впоследствии не зафиксировали.

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      Анастасия Шейкина
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