Минобороны заявило об перехвате четырех беспилотников над Орловской областью

Минобороны: средства ПВО перехватили четыре беспилотника над Орловской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника в небе над Орловской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа перехватили утром в среду, 24 января. Министерство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Орловскую область ранее сообщил ее губернатор Андрей Клычков. По его данным, беспилотники были перехвачены в Железнодорожном и Северном районах — туда стянули сотрудников оперативных служб. При попытке атаки никто не пострадал, сказал глава области, призвав жителей сохранять спокойствие.

В ночь на среду, 24 января, беспилотник также сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Цель была поражена в Валуйском городском округе. Разрушений впоследствии не зафиксировали.