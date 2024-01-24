В небе над Орлом уничтожили украинские беспилотники

Губернатор Клычков: над Орлом обезвредили украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники в небе над Орлом. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram.

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал он. Глава региона добавил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

По словам Клычкова, в результате попытки атаки никто не пострадал. Он призвал жителей области сохранять спокойствие.

Ранее, в ночь на 21 января, дроны Вооруженных силу Украины (ВСУ) были уничтожены на Орловской и Тульской областями. Также силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники над Смоленской областью.