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07:05, 29 января 2024Россия

Российские военные захватили под Артемовском исправный американский БТР

Боец Черемуха: ВС РФ захватили под Артемовском исправный американский БТР М113

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Российские военные группировки «Юг» захватили под Артемовском исправный бронетранспортер М113, об этом рассказал боец с позывным Черемуха, передает РИА Новости.

Образец американского производства, переданный Западом Украине, обнаружили в ходе разведки военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

«Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок», — уточнил Черемуха.

Для безопасной эвакуации техники с передовой бойцы провели разведку и выбрали специальное время, добавил он.

Ранее российский боец подразделения психологических операций с позывным Дед рассказал о работе звуковещательной станции, которая используется для подрыва морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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