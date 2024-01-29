Российские военные захватили под Артемовском исправный американский БТР

Боец Черемуха: ВС РФ захватили под Артемовском исправный американский БТР М113

Российские военные группировки «Юг» захватили под Артемовском исправный бронетранспортер М113, об этом рассказал боец с позывным Черемуха, передает РИА Новости.

Образец американского производства, переданный Западом Украине, обнаружили в ходе разведки военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

«Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок», — уточнил Черемуха.

Для безопасной эвакуации техники с передовой бойцы провели разведку и выбрали специальное время, добавил он.

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