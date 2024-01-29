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02:24, 29 января 2024Россия

Российский боец рассказал о работе подразделений по подрыву морального духа ВСУ

RT: бойцы звуковещательной станции включали похоронный марш для подрыва духа ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский боец подразделения психологических операций с позывным Дед рассказал корреспонденту RT о работе звуковещательной станции, которая используется для подрыва морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы занимаемся подрывом морально-психологического состояния противника путем вещания различных звуков», — отметил военнослужащий.

Его сослуживец с позывным Леший добавил, что на изюмском направлении звуковещательная станция транслировала похоронный марш. «На изюмском направлении мы заезжали в лес и с часа ночи до пяти утра вещали похоронный марш вперемешку с детским плачем и женским криком», — рассказал он, добавив, что подобные звуки деморализовали противника.

Военные рассказали, что ВСУ ведут активную охоту за бронетранспортерами, на которых находятся рупоры, однако подразделения соблюдают правила безопасности.

Они останавливаются с закрытыми люками на необходимом расстоянии. Звук распространяется на три-пять километров, но сослуживцы Деда подъезжали и ближе, их рекорд – 700 метров до первого опорного пункта.

В прошлом году экипаж транслировал данные о потерях ВСУ, призывы сдаваться в плен и конкретные инструкции, как это сделать. Подразделения психологических операций также раскидывали листовки на позициях противника при помощи специальных агитснарядов или с дронов.

Ранее артиллеристы добровольческого штурмового корпуса «Север-V» Южной группировки войск рассказали о наводящем ужас на ВСУ оружии. Военные используют модифицированный корабельный бомбомет РБУ-6000, предназначенный для уничтожения подлодок и торпед.

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      Марина Совина
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