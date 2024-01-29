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08:44, 29 января 2024Силовые структуры

Российский подросток попал под следствие за звонок о минировании школ

В Благовещенске возбудили дело против подростка за звонок о минировании школ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Благовещенске в отношении 15-летнего подростка возбудили дело за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Амурской области.

По данным ведомства, 26 января пожарным позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в школах города. Силовики сразу же приехал в образовательные учреждения, но не нашли там опасность. Вскоре они выяснили, что звонил подросток. Его допросили. В итоге школьник сознался, что позвонил и сказал про минирование школ из хулиганских побуждений.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Фигуранту может грозить до десяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Копейске задержали подростка, срывавшего уроки сообщениями о минировании.

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      Екатерина Кашурникова
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