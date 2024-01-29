Российский учитель пыталась поджечь школу по заданию телефонных мошенников

Мошенники заставили учительницу поджечь школу в Чебоксарах и поддержать ВСУ

Учитель, задержанная за попытку поджечь школу в Чебоксарах, действовала по указанию телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На допросе 46-летняя женщина рассказала, что звонившие заставили ее получить кредиты и перевести деньги на незнакомые счета, а после убедили в необходимости записать видео в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и устроить поджог в школе, в которой она работала.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее сообщалось, что учитель пришла в учебное заведение и подожгла два класса. Происходящее заметил охранник и вызвал полицию.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.