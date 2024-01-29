Учительница российской школы попыталась поджечь два класса

В Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу

В Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов пыталась поджечь школу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина пришла в учебное заведение и подожгла два класса. Происходящее заметил охранник — он вызвал полицию. Кроме того, учительница записала видео, дискредитирующее Российскую армию, и отправила его в родительский чат.

Россиянку задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Самарской области 15-летнего местного жителя заподозрили в приготовлении к поджогу школы. Подросток изготовил самодельное оружие и купил зажигательную смесь.