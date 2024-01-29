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11:09, 29 января 2024Россия

Российский ветеринар выбросила на мороз из клиники сбитого машиной кота

Нижегородский ветеринар выбросила на мороз из клиники сбитого машиной кота
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Astrid Schaffner / Unsplash

В Сокольском Нижегородской области ветеринар выбросила на мороз из клиники кота Спайси, которого сбила машина. О поступке россиянки сообщил портал Nn.ru.

Местная зоозащитница Лара Саплина пояснила, что животное с серьезными переломами пролечили в ветклинике всего пару дней, а затем выставили на мороз, не дождавшись его выздоровления.

«Мы не стали его трогать, ему очень больно, течет кровь. У кота закатился глаз, сломанная челюсть, и в таком состоянии ветеринар выставила коробку из ветеринарной клиники», — пояснила она.

В свою очередь медик объяснила свой поступок тем, что за питомцем никто не пришел. Ветеринар заявила, что по договоренности девушка, которая обнаружила животное, должна была вернуться за ним, но этого не произошло.

В настоящее время состояние кота тяжелое, и врачи не дают прогнозов. Животному сделали переливание крови.

Ранее сообщалось, что в отношении проводницы, выбросившей из поезда кота Твикса, возбудили уголовное дело.

Все произошло 11 января. Россиянка выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.

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      Анна Щербакова
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