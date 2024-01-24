Уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы
РИА: уголовное дело завели против проводницы, выбросившей из поезда кота Твикса
Уголовное дело завели против проводницы, которая на остановке в Кирове выбросила из поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, кота одного из пассажиров по кличке Твикс. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что женщину отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.
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Инцидент произошел 11 января. Проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.