Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:31, 24 января 2024Россия

Уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы

РИА: уголовное дело завели против проводницы, выбросившей из поезда кота Твикса

Кадр: Telegram-канал Baza

Уголовное дело завели против проводницы, которая на остановке в Кирове выбросила из поезда, следовавшего по маршруту ЕкатеринбургСанкт-Петербург, кота одного из пассажиров по кличке Твикс. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что женщину отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.

Материалы по теме:
Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности
Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности
20 января 2024
Проводница выкинула кота из вагона поезда. Теперь сотни россиян помогают хозяину искать любимого питомца
Проводница выкинула кота из вагона поезда. Теперь сотни россиян помогают хозяину искать любимого питомца
19 января 2024

Инцидент произошел 11 января. Проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Брянской областью

      В США опровергли сообщения о выводе американских войск из Сирии

      Село в Белгородской области подверглось обстрелам ВСУ

      Стало известно о взрыве в Одессе

      Уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы

      Лавров назвал «нудным» диалог России и США

      ООН прокомментировала крушение самолета Ил-76

      Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

      Франция отклонила запрос России о заседании СБ ООН по сбитому Ил-76

      Ученые назвали снижающие риск развития деменции привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше