Уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы

РИА: уголовное дело завели против проводницы, выбросившей из поезда кота Твикса

Уголовное дело завели против проводницы, которая на остановке в Кирове выбросила из поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, кота одного из пассажиров по кличке Твикс. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что женщину отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.

Инцидент произошел 11 января. Проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.