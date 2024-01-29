Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной

ЕС ввел санкции против Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и ее главы Екатерины Мизулиной. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека. В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина», — говорится в документе.

В заявлении сообщается, что лица, против которых введены санкции, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Помимо этого, указанным лицам запретили въезд на территорию ЕС.

