ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы
ЕС внес председателя Мосгордумы Шапошникова в 12-й пакет антироссийских санкций
Европейский союз (ЕС) ввел санкции против председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале объединения.
Сообщается, что Шапошникова было решено включить в санкционный список из-за публичной поддержки им спецоперации России на Украине и материальной помощи российским военнослужащим.
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. В общей сложности в списке оказались 61 физлицо и 86 организаций. В частности, санкции ввели в отношении сына заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Ильи Медведева, главкома ВКС Виктора Афзалова, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, главы «Уралвагонзавода» Александра Потапова.