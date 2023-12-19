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01:02, 19 декабря 2023Мир

ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы

ЕС внес председателя Мосгордумы Шапошникова в 12-й пакет антироссийских санкций

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале объединения.

Сообщается, что Шапошникова было решено включить в санкционный список из-за публичной поддержки им спецоперации России на Украине и материальной помощи российским военнослужащим.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. В общей сложности в списке оказались 61 физлицо и 86 организаций. В частности, санкции ввели в отношении сына заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Ильи Медведева, главкома ВКС Виктора Афзалова, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, главы «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

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      Марина Совина
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