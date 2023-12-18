В список санкций ЕС включили главкома ВКС России

Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС России Виктора Афзалова

Евросоюз включил главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова в 12-й пакет антироссийских санкций. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.

В документе сообщается, что главком «несет ответственность за проведений операций против Украины».

Всего под санкции Евросоюза попали 86 организаций и 61 физлицо, в том числе сын экс-президента и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Илья.