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22:03, 18 декабря 2023Мир

В список санкций ЕС включили главкома ВКС России

Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС России Виктора Афзалова

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз включил главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова в 12-й пакет антироссийских санкций. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.

В документе сообщается, что главком «несет ответственность за проведений операций против Украины».

Всего под санкции Евросоюза попали 86 организаций и 61 физлицо, в том числе сын экс-президента и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Илья.

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