В список санкций ЕС включили главкома ВКС России
Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС России Виктора Афзалова
Евросоюз включил главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова в 12-й пакет антироссийских санкций. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.
В документе сообщается, что главком «несет ответственность за проведений операций против Украины».
Всего под санкции Евросоюза попали 86 организаций и 61 физлицо, в том числе сын экс-президента и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Илья.