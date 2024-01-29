Селена Гомес показала внешность без макияжа

Американская певица и актриса Селена Гомес показала естественную внешность на новых фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость позировала на деревянной террасе на фоне зеленой растительности. При этом она надела твидовый пиджак в серо-белую клетку, распустила волосы, сделав небрежную укладку, и отказалась от макияжа.

Снимки звезды набрали более 5,8 миллиона лайков. Их прокомментировал и возлюбленный артистки — музыкальный продюсер и рэпер Бенни Бланко: он оставил под постом три эмодзи с глазами в виде сердец.

Ранее Гомес опубликовала два откровенных снимка без фотошопа. На одном из них она продемонстрировала стройную фигуру в полосатом бикини.