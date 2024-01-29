Четверых соратников Навального заочно арестовали в России

Басманный суд заочно арестовал Певчих, Ярмыш и еще двух соратников Навального

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест четверых соратников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), Кире Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Анне Бирюковой (признана в РФ иноагентом) и Дмитрию Низовцеву (признан в РФ иноагентом).

Их обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России, создании экстремистского сообщества, публичных призывах к террористической деятельности.

16 января сообщалось, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в экстремизме адвокату Ольге Михайловой, защищавшей Навального. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Она фигурирует в уголовном деле, по которому арестованы ее коллеги — трое других адвокатов Навального. Михайлова находится за границей.