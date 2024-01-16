Уехавшего из России адвоката Навального заочно обвинили в экстремизме

СК заочно предъявил обвинение в экстремизме адвокату Навального Михайловой

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение в экстремизме адвокату Ольге Михайловой, защищавшей Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Михайловой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Она фигурирует в уголовном деле, по которому арестованы ее коллеги — трое других адвокатов Навального. Михайлова находится за границей.

Росфинмониторинг внес адвокатов Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера в список террористов и экстремистов. 13 октября 2023 года Басманный районный суд Москвы арестовал их после обысков силовиков. Двое их коллег, также защищавших Навального, Александр Федулов и Ольга Михайлова покинули Россию.

Следователи считают, что адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где сидит Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.