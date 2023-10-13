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21:23, 13 октября 2023Силовые структуры

Басманный суд арестовал одного из адвокатов Алексея Навального

Басманный суд арестовал адвоката Навального Игоря Сергунина
Алексей Навальный

Алексей Навальный. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Басманный районный суд Москвы арестовал адвоката Игоря Сергунина, защищавшего Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Сергунин будет заключен под стражу до 13 декабря. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски у адвокатов Навального. Силовики также наведались к правозащитникам Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.

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    Марина Совина
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