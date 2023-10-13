К адвокатам Навального пришли с обысками по делу об экстремизме

Силовики проводят обыски у адвокатов Навального по делу об экстремизме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РБК со ссылкой на юриста Вячеслава Гимади.

Следственные мероприятия связаны с уголовным делом об участии в экстремистском сообществе. Также силовики наведались к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру, сообщает бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом).

26 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме. Его должны перевести в колонию особого режима. До этого он содержался в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.