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17:56, 16 октября 2023Силовые структуры

Адвокат Навального уехал из России после возбуждения дела против защиты политика

Адвокат Навального Федулов уехал из России в Турцию после возбуждения дела
Алексей Навальный

Алексей Навальный. Фото: Алексей Голенищев / ТАСС

Адвокат Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Александр Федулов уехал из России в Турцию после возбуждения уголовного дела в отношении защиты политика. Об этом сообщает RT.

Федулов перестал выходить на связь, выключил телефон и не пришел на запланированное заседание суда. Позднее выяснилось, что адвокат улетел из аэропорта Домодедово в Стамбул. Ранее в Турцию также улетела адвокат Ольга Михайлова, которая защищала интересы Навального и других оппозиционеров.

13 октября Басманный районный суд Москвы арестовал адвоката Игоря Сергунина, защищавшего политика. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Подозреваемыми по этому делу также проходят адвокаты Вадим Кобзев и Алексей Липцер, тоже защищавшие Навального. У них прошли обыски.

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