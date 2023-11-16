Три адвоката Навального попали в список террористов

Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень террористов

Три адвоката Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) попали в список террористов и экстремистов, сообщает ТАСС.

Росфинмониторинг внес Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера в свой перечень. Они фигурируют в уголовном деле об экстремистском сообществе.

13 октября Басманный районный суд Москвы арестовал их после обысков силовиков. Двое их коллег, также защищавших Навального, Александр Федулов и Ольга Михайлова покинули Россию.

Согласно материалам уголовного дела следователи считают, что адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где сидит Навальный, регулярно передавали информации между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается взаимодействовать с прессой, публиковать информацию в интернете и заниматься организацией публичных мероприятий, а также участвовать в выборах.