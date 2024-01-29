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02:49, 29 января 2024Мир

В России заявили о работе украинских спецподразделений в ряде стран

Лаврентьев рассказал, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал о наличии у Москвы данных о том, что деятельность украинских спецподразделений распространяется на ряд стран, сообщает ТАСС.

«У РФ есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — заявил он.

По его словам, киевские власти боятся отправлять украинцев участвовать в боевых действиях в других государствах, поскольку в случае их поимки или уничтожения возникают большие репутационные издержки. Он подчеркнул, что Украина старается вести антироссийскую деятельность скрытно.

Ранее глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев рассказал, что в стране хотят ввести базовую военную службу для всех граждан от 18 до 25 лет. Согласно законопроекту, человек, которому исполнилось 18 лет, сам должен выбрать время, когда он готов пройти такую подготовку. Она станет заменой срочной службы, которая включает трехмесячное обучение — базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки.

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      Марина Совина
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