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15:58, 29 января 2024Культура

Стало известно об удерживании участников «Би-2» в клетке под палящим солнцем

Журналист Козырев заявил, что участников «Би-2» удерживают в клетке в Бангкоке

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российский журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на организаторов концерта группы «Би-2» в Таиланде рассказал, что участников коллектива перевезли из Пхукета в Бангкок и удерживают в клетке под палящим солнцем. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Козырев назвал условия, в которых сейчас находятся музыканты, «совершенно чудовищными».

«Это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет», — отметил собеседник портала.

Он также добавил, что к артистам иногда подсаживают русскоговорящих людей, которые намекают им на взятку и пугают «последствиями».

Ранее участники общественного движения «Ветераны России» заявили о том, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием возбудить в отношении членов группы «Би-2» уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»), если музыканты вернутся в Россию.

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      Анастасия Астахова
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