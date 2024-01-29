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04:03, 29 января 2024Интернет и СМИ

Мужчина увидел счет несовершеннолетнего сына и узнал о его тайных заработках

Фото: Titipong Chumsung / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit рассказал, что узнал о крупных заработках 17-летнего сына, которые тот держал в тайне, и решил брать с него деньги за жилье. Большинство комментаторов раскритиковали его идею.

По словам мужчины, в последние полгода его сын достиг значительных успехов как стример и превратил свою комнату в полноценную студию для стриминга с качественным оборудованием. Рассказчик думал, что подросток тратил на это деньги, которые получал от родителей, но затем увидел банковский счет сына.

«Он не говорил, что зарабатывает деньги, пока я не надавил на него, что было странно. Но он во всем признался и показал профили на [стриминговых сервисах] Kick и Twitch», — пояснил мужчина.

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Оказалось, что подросток зарабатывает около трех тысяч долларов в месяц. Узнав об этом, отец решил брать за него арендную плату за жилье — около 600 долларов в месяц. По его мнению, это поможет научить сына ответственности и правильному обращению с деньгами. «Кроме того, он использует наш интернет и электричество, чтобы стримить», — заявил мужчина.

Герой истории поделился идеей с женой, но она раскритиковала его предложение. Она не согласилась даже после того, как супруг предложил откладывать получаемые от сына деньги на его будущее. Мужчина отметил, что его раздирают сомнения по поводу своей идеи, и спросил совета у пользователей Reddit.

«Он еще ребенок, а ты хочешь взимать с него деньги за то, что он живет в том единственном месте, где он может жить по закону?! Заботиться о нем, пока он не станет взрослым — твоя ответственность», «Жадность во всей ее красе», «Ты хочешь брать с него деньги только потому, что он хорошо зарабатывает. Это нелепо и эгоистично», — возмутились комментаторы. Многие добавили, что решением брать с сына деньги за проживание мужчина только оттолкнет подростка от себя.

Ранее друга пользовательница Reddit рассказала, что заглянула в телефон матери и узнала неожиданную правду о ней. Она заявила, что хочет поделиться своим открытием с отчимом.

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      Олег Давыдов
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