Сваха из «Давай поженимся!» высказалась об участии бойцов СВО в шоу

Сваха Сябитова заявила, что «Давай поженимся!» с участниками СВО вызовет слезы

Российская телеведущая, сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала сообщение о том, что в шоу пригласят участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Сябитова заявила, что еще не видела сценарий выпуска «Давай поженимся!», в котором будут участвовать бойцы СВО. При этом сваха выразила уверенность в том, что он вызовет у зрителей положительные эмоции. «Сделаем забойную, классную, крутую программу, чтобы у всех просто слезы на глазах были, у нас в том числе, потому что это, действительно, классные ребята придут и девчонки», — высказалась она.

Телеведущая добавила, что передач с участием таких героев должно быть больше на российском телевидении.

26 января в СМИ появилась информация о том, что на Первом канале покажут выпуск программы «Давай поженимся!», посвященный Дню защитника Отечества. Уточнялось, что в передаче снимутся бойцы, военные корреспонденты, волонтеры и другие участники СВО.

Ранее Сябитова выступила с критикой молодого поколения. По ее словам, люди, рожденные в 2000-х, не знают цены деньгам.