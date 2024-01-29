Полковник объяснил значение перехода села Табаевка под контроль Российской армии

Полковник Матвийчук: взятие Табаевки демонстрирует ослабление обороны ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил значение перехода села Табаевка под Харьковом под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук заявил, что это достижение демонстрирует ослабление обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Табаевка в Харьковской области. «На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорилось в сообщении ведомства.

«На харьковском направление у нас идет очень хорошее наступление с большими результатами. Взятие Табаевки говорит о том, что оборона украинцев постепенно начинается рассыпаться, и нам нужно с оптимизмом смотреть на будущее в вопросе наступательных действий нашей армии. Возможно, уже в течение зимы мы выйдем на окраины Харькова», — рассказал Матвийчук.

Конечная цель — это выйти на линию Николев — Одесса — Харьков, полностью перекрыть эту зону, выйти на рубеж реки Днепр и не дать возможности украинским военным обстреливать наши территории

Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

18 января стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. «На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорилось в сообщении.