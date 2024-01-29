Ирландский журналист Боуз: РФ и КНР могут сделать марионеточный режим в Техасе

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия и КНР теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США совершили в отношении Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Боуз призвал представить ситуацию, при которой Россия и Китай решили бы финансировать в Техасе «Движение за свободу», а после — свергнуть демократически избранного губернатора, а также установить марионеточный режим.

«Затем создать огромную армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ. Звучит знакомо?» — спросил он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил об угрозе терактов в США из-за нелегальных мигрантов. Он призвал закрыть границу и отметил, что плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.

Несколько дней в Техасе продолжается противостояние Национальной гвардии штата и федеральной пограничной службы. Последние должны были демонтировать заграждения и колючую проволоку на границе с Мексикой, но местные нацгвардейцы не дают им это сделать.