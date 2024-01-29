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01:15, 29 января 2024Мир

Трамп призвал республиканцев не голосовать за дополнительную помощь Украине

Экс-президент США Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп просит республиканцев не поддерживать на голосовании дополнительный пакет помощи для Украины, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным журналистов, экс-глава государства пытается отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах. «Трамп призывает республиканцев отказаться от соглашения отчасти потому, что хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года и не желает, чтобы Джо Байден одержал победу в области, где он политически уязвим», — отметили источники.

По их мнению, Трамп хочет, чтобы к вопросу о дополнительной помощи Украине вернулись после президентских выборов.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он рассказал, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».

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      Марина Совина
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