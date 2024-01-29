Трамп призвал республиканцев не голосовать за дополнительную помощь Украине

Экс-президент США Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп просит республиканцев не поддерживать на голосовании дополнительный пакет помощи для Украины, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным журналистов, экс-глава государства пытается отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах. «Трамп призывает республиканцев отказаться от соглашения отчасти потому, что хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года и не желает, чтобы Джо Байден одержал победу в области, где он политически уязвим», — отметили источники.

По их мнению, Трамп хочет, чтобы к вопросу о дополнительной помощи Украине вернулись после президентских выборов.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он рассказал, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».