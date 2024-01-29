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04:25, 29 января 2024Мир

Турецкий политик заявил о рисках расплаты за одобрение членства Швеции в НАТО

Турецкий политик Дестичи: Анкара не должна была одобрять членство Швеции в НАТО

Фото: Unsplash.com

Лидер турецкой ультранационалистической партии «Великого единства» Мустафа Дестичи заявил, что Анкара не должна была одобрять членство Швеции в НАТО, и предупредил о рисках расплаты за это. Его слова приводит газета Duvar.

По мнению политика, нельзя было ратифицировать вступление страны в альянс до выполнения ею всех обязательств перед Турцией, в том числе по решению вопроса с деятельностью представительства запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Также Швеция должна была изменить конституцию своей страны и ввести уголовную ответственность за оскорбление исламских святынь, в первую очередь Корана, уверен Дестичи.

«К сожалению, парламентские партийные группы согласились с этим. Я надеюсь, что все закончится не так, как было в ситуации с Грецией, и Греции, и Турции не придется расплачиваться за это», — заключил он.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию страной членства Швеции в НАТО. Он официально завершил процесс утверждения Турцией членства Швеции в альянсе.

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      Марина Совина
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