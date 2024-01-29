У летевшего в Москву самолета при посадке отказал двигатель

У летевшего из Омска самолета S7 отказал двигатель при посадке в Домодедово

У самолета Airbus A320 российской авиакомпании S7 отказал двигатель при посадке в Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из Омска в Москву. При заходе на посадку в столичной воздушной гавани, на высоте 1,2 тысячи метров, пилоты объявили сигнал срочности и доложили об отказе правого двигателя. После этого в аэропорту объявили сигнал «Тревога». Через несколько минут борт благополучно приземлился в Домодедово.

Ранее самолет S7 Airlines Boeing 737-800 с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ в Москву. На его борту находилось 160 человек, их всех вернули в терминал.